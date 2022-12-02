Суд отклонил иск бывшего депутата Яшина об отмене статуса иноагента

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Суд отклонил иск депутата Красносельского муниципального округа Ильи Яшина* об отмене статуса иноагента. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Замоскворецкого районного суда в пятницу, 2 декабря.

Иск был подан в адрес Министерства юстиции. В нем бывший депутат требовал отменить решение о внесении его в соответствующий реестр.

Помимо того, что Илью Яшина* объявили иноагентом, его еще и обвиняют по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» УК РФ.

По версии следствия в апреле 2022 года бывший депутат в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложные сведения о совершении ВС РФ убийств мирных жителей в городе Буче. СК считает, что подозреваемому было достоверно известно о том, что опубликованные украинскими СМИ видеоматериалы и фотографии являлись провокацией.

По данному факту сотрудники СК возбудили уголовное дело по соответствующей статье. 7 ноября Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания обвиняемого под стражей.

*Внесен Министерством юстиции в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.