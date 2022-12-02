ВВС: Жители британского города Кардифф вынуждены есть корм для животных из-за роста цен

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Жители британского города Кардифф вынуждены питаться кормом для животных из-за роста цен на продукты, сообщает BBC со ссылкой на работника общественного питания Марка Сида.

Сид является главой проекта общественного питания в районе Троубридж, известном как одно из самых нищих мест города.

— Я до сих пор в шоке от того, что у нас есть люди, которые едят корм для домашних животных. <...> Эти шокирующие истории являются правдой, — подчеркнул Сид.

По его словам, у многих жителей Великобритании маленькие зарплаты, что вкупе с растущими ценами на продукты заставляет людей идти на крайние меры.

До этого издание The Economist спрогнозировало до 180 тысяч дополнительных смертей в странах Европы этой зимой. Аналитики считают, что повышенная смертность придет в регион из-за холодов на фоне энергетического кризиса.

Отмечается, что более точные цифры смертности зависят от множества факторов. Один из основных — температура. Предполагается, что всего наступающая зима может забрать намного больше жизней, нежели в прошлые годы.