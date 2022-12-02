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Песков: Путину сообщат, что житель Донецка покинул видеовстречу с ним из-за обстрелов

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Песков: Путину сообщат, что житель Донецка покинул видеовстречу с ним из-за обстрелов
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин будет проинформирован о том, что житель Донецка, инвалид-колясочник Вадим Серик, участвовавший по видеосвязи во встрече с ним, покинул мероприятие из-за начавшихся обстрелов города. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу, 2 декабря.

— Обязательно информируем его об этом, — передает слова Пескова РИА Новости.

Путин 2 декабря проводил встречу с инвалидами и представителями общественных организаций. Во время беседы президент обсудил вопросы социализации людей с ограничениями по здоровью, инклюзивности в образовании и реабилитации. Кроме того, он поговорил о поддержке инвалидов и боевых ветеранов со стороны государства.

В Главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко проходят лечение раненые участники спецоперации. Корреспондент «Вечерней Москвы» встретилась с пациентами в медицинском учреждении и узнала, как проходят их лечение и реабилитация. Бойцы поделились своими историями о воинской службе: рассказали, кто сможет вернуться в строй, чтобы защищать Родину, а кто продолжит нести службу уже в иной должности.

Дмитрий Песков Донецкая народная республика Владимир Путин
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