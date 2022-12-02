Бывший военный из Донецка поблагодарил Путина за присоединение Донбасса

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Военнослужащий из Донецка Вадим Серик во время онлайн-встречи поблагодарил президента РФ Владимира Путина за вхождение регионов Донбасса в состав России. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Хотел бы очень сильно поблагодарить за то, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам, — сказал Серик.

В ответ российский лидер выразил свое восхищение мужеством и храбростью защитников Донбасса, рискнувших жизнью и здоровьем ради мирного населения, цитирует слова главы государства официальный сайт Кремля.

До этого Владимир Путин заявил, что Россия, несмотря на усилия ее недоброжелателей, добьется своих целей в ходе специальной военной операции (СВО).

Кроме того, он сообщил, что противники России ведут свою работу в информационном поле по дискредитации, тем самым побуждая людей к деструктивным действиям.

9 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин со временем посетит Донбасс, однако пока конкретных планов на такую поездку у него нет.