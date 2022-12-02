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«Московская лаборатория студенческого театра» откроется 6 декабря в Театре «Мост»

Георгий Соланович
Город
«Московская лаборатория студенческого театра» откроется 6 декабря в Театре «Мост»
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Садовая улица, 6 Карта всех событий

Стартовое событие проекта по развитию непрофессиональных студенческих театров «Московская лаборатория студенческого театра» — семинар «Студенческий театр и театральная школа: новые связи и взаимодействия» — начнется 6 декабря в 12:00 на основной сцене Театра «Мост». Об этом сообщили в пресс-службе культурного заведения в пятницу, 2 декабря.

— Ведущие театральные деятели, представители студенческих театров и члены оргкомитета сформулируют миссию, цели и задачи проекта, определят его направления, точки роста, этапы и способы взаимодействия участников. <...> В ходе семинара будет согласован проект положения о «лаборатории», уточнены критерии отбора коллективов-участников, утвержден состав совета наставников и определена образовательная программа, — говорится в сообщении.

После семинара, добавили в пресс-службе, состоится показ спектакля «Сирано».

До этого сообщалось, что театр «МОСТ» покажет новогодние спектакли для детей и взрослых в период с декабря 2022 года по январь 2023 года.

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