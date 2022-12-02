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Волонтеры смогут бесплатно посетить Музей Победы 4 декабря

Георгий Соланович
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Волонтеры смогут бесплатно посетить Музей Победы 4 декабря
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Вход в Музей Победы для волонтеров будет бесплатным 4 декабря при предъявлении волонтерской книжки с проставленными часами, сообщили в пресс-службе музея в пятницу, 2 декабря.

— 4 декабря, в преддверии Международного дня добровольцев, вход для волонтеров в Музей Победы будет свободным. Для этого необходимо предъявить электронную или бумажную волонтерскую книжку с проставленными часами. Для добровольцев и всех гостей музея также подготовлена бесплатная программа, — говорится в сообщении.

Так, 4 декабря пройдет торжественная церемония награждения волонтеров Музея Победы, фестиваль «Доброе кино», лекция от основателя добровольческого движения «Благотворительная медицина» Валерии Пинигиной. Кроме того, в этот день будет дан старт новой добровольческой программе.

До этого сообщалось, что 3 декабря в Музее Победы пройдет премьера музыкально-исторической былины «Александр Невский» композиторов Валерия Халилова и Геннадия Лукина. Она была создана в 2021 году по рукописям погибшего генерал-лейтенанта, начальника военно-оркестровой службы Министерства обороны России Валерия Халилова.

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