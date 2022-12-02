Открытое горение в здании на улице Талалихина в Москве ликвидировано

Фото: МЧС России

Россия, Москва, улица Талалихина, 41с16 Карта всех событий

Открытое горение в здании Микояновского мясокомбината на Талалихинской улице в Москве было ликвидировано в 23:04, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МЧС России по столичному региону.

По данным представителей спасательного ведомства, в настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

До этого появилась информация, что спасателям удалось локализовать пожар в здании Микояновского мясокомбината. Источник в экстренных службах сообщил, что площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

До этого появились кадры тушения пожара на Микояновском мясокомбинате сотрудниками МЧС. Также в Сети появилось видео самого горящего предприятия.

Возгорание в здании на улице Талалихина произошло вечером 2 декабря. С территории мясокомбината эвакуировали 13 человек. Пожару присвоен ранг 2-БИС.