Народный календарь. Как 7 декабря выяснить, выйдешь ли замуж

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

7 декабря в народном календаре прозвали днем Катерины Санницы. В этот день холостые девушки и парни присматривались к потенциальным невестам и женихам, чтобы сыграть свадьбу после Рождества Христова.

Вечером на Екатерину было принято гадать. Девушки, мечтающие о замужестве, сажали в кадки молодые ветви вишни. Если веточка расцветет к Новому году или Рождеству, то в следующем году ее хозяйка под венец пойдет. Также ветки вишни девушки ставили в воду. Чья расцветет первой, та и замуж скорее выйдет.

В этот день принято было устраивать гонки на санях, участие в которых принимали молодые мужчины, а девушки болели за них.

Приметы погоды:

Если погода ясная 7 декабря, то зима холодной будет.

Если же тепло за окном, то морозы ударят во второй половине декабря.

Коровы трясут задними лапами – к морозам.

Звезды маленького размера – ожидается снегопад.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Именины отмечают: Порфирий, Марк, Митрофан, Александр, Иван, Евгений, Михаил, Екатерина, Алексей, Григорий.