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Британцы стали греть еду на свечах и есть корма для животных из-за кризиса

Егор Провоторов
В мире
Британцы стали греть еду на свечах и есть корма для животных из-за кризиса
Фото: depositphotos

Британцы стали употреблять в пищу корма для домашних питомцев и разогревать еду на свечах, сообщает в пятницу, 2 декабря, газета Independent.

На фоне роста счетов британским семьям приходится совершать трудный выбор между отоплением и едой, в результате такой дилеммы некоторые жители островного государства вынужденно идут на «крайние меры».

Глава продовольственной программы из валлийского города Кардифф Марк Стид заявил, что находится в шоковом состоянии из-за того, что одни «доедают корм за домашними животными», в то время как другие вынуждены разогревать еду на свечах или батарее.

По словам специалиста, такие истории поражают его, поскольку поступают из «надежных источников». Стид заметил, что некоторые рассказывают подобные истории в слезах. Он подчеркнул, что «такого быть не должно».

По его словам, Кардифф является процветающим городом, однако проблемы замечены и в нем. Общественник подчеркнул, что людям недоплачивают, поэтому они не могут позволить себе самые необходимые вещи.

— Из-за инфляции цены растут, поэтому людям приходится экономить или попросту от чего-то отказываться. Они говорят, что все свободное время отдают заработкам, — резюмировал Стид, слова которого приводит РИА Новости.

Накануне стало известно, что англичане ощутили на себе дефицит куриных яиц, в некоторых супермаркетах этот продукт исчез с полок.

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