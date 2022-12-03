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Неподалеку от пересечения МКАД с Рублевским шоссе произошло ДТП

Егор Провоторов
Происшествия
Неподалеку от пересечения МКАД с Рублевским шоссе произошло ДТП
Фото: Depositphotos

На внешней стороне 59 километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) неподалеку от съезда на Рублевское шоссе в ночь на субботу, 3 декабря, произошло столкновение двух автомобилей, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы (Дептранс).

В настоящий момент на месте дорожного инцидента работают столичные оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших сейчас уточняется.

По информации, опубликованной на канале «Дептранс. Оперативно» в Telegram, движение транспортных средств по магистрали затруднено и осуществляется по двум полосам из пяти.

На Северо-восточной хорде (СВХ) в районе дома номер 27 по Лосиноостровской улице в ночь на субботу, 3 декабря, произошло ДТП, там легковой автомобиль врезался в ограждение трассы.

До этого в центре Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Авария случилась на Бутырском Валу в районе дома № 2 днем в пятницу, 2 декабря. На непродолжительное время съезд на Бутырский Вал с улицы 1-й Тверской-Ямской был перекрыт полностью.

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