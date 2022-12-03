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Главные новости к утру 3 декабря

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 3 декабря
Фото: Вечерняя Москва

Спасатели накануне вечером тушили серьезный пожар на Микояновском мясокомбинате. Возгорание было ликвидировано к 23:16 2 декабря. Горела кровля, общая площадь охваченной пламенем территории составила 300 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Стали известны все участники первого раунда плей-офф Чемпионата мира по футболу в Катаре. Последними сборными, попавшими в топ-16, стали национальные команды Бразилии и Швейцарии, которые оставили за бортом состязаний в своей группе команды Камеруна и Сербии.

Государства «Большой семерки» и Австралия достигли консенсуса относительно введения предельной стоимости на приобретение российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. В тексте совместного заявления сторон на этот счет сказано, что политика потолка стоимости на российскую нефть вступит в силу 5 декабря «или вскоре после этой даты».

Российские силовики получили информацию о том, что сводный отряд из сотрудников спецслужб и бойцов польского спецназа, переодетых в украинскую форму и подчиняющихся исключительно командованию НАТО, высадился в городе Марганец Днепропетровской области.

Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, местами гололед и около 8 градусов со знаком «минус» ожидают жителей столичного региона в субботу, 3 декабря. Такой прогноз был дан специалистами российского Гидрометцентра.

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