Овчинский: Московский производитель увеличит объем выпуска после открытия новой площадки

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Компания «Эвриал» из столичной ОЭЗ начала возводить дополнительную производственную площадку в подмосковном поселке Чашниково. Новое производство позволит вдвое увеличить объем выпуска гибких «сэндвич-панелей», применяемых в строительстве. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Как рассказал глава ведомства, компания из особой экономической зоны столицы планомерно внедряет в производство инновационные решения в области каркасного строительства, чтобы без потери качества заместить импортные предложения на рынке.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

— На площадке в Печатниках предприятие выпускает около 50 тысяч квадратных метров собственной запатентованной продукции «гибкий сэндвич». Открытие дополнительной площадки позволит увеличить объем производства вдвое. Завершить строительство объекта планируется в 2023 году, — добавил Владислав Овчинский.

«Гибкий сэндвич» — это панели, состоящие из двух слоев композитных материалов с утеплителем посредине. Технология может применяться для возведения различных объектов — от промышленных и складских до спортивных сооружений.

Один из последних крупных проектов компании — строительство ангара площадью почти 14 тысяч квадратных метров, с шириной пролетов — 80 метров. Объект предназначен для выгрузки и хранения угля на территории Восточно-уральского терминала в Находке. Компания уже приступила к возведению каркаса этого объекта.

Благодаря своим масштабам ангар станет самым широкопролетным некапитальным сооружением такого типа в России.

Сейчас большая часть угля на территории Восточно-уральского терминала хранится в крытых складских помещениях. С вводом модульного ангара в эксплуатацию предприятие получит возможность сделать цикл перевалки полностью закрытым.

Согласно разработанной концепции разгрузка угля будет происходить на закрытых станциях, а погрузка — через закрытые конвейерные линии и телескопические рукава со специальным затвором-рассекателем, которые уменьшат высоту свободного падения угля в трюмы судов. Такая продуманная технологическая цепочка позволит минимизировать выброс мельчайшей угольной пыли и предотвратить загрязнение портовой территории.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Ангар-укрытие будет оснащен современными автоматическими системами вентиляции, орошения и пылеподавления. Для зимнего периода предусмотрены снеговые пушки и устройства обработки штабелей раствором целлюлозы, который создает защитную противопыльную пленку. По периметру комплекса установят ветрозащитное ограждение.

При этом строительство не влияет на работу Восточно-уральского терминала: перевалка грузов идет в соответствии с установленным графиком.