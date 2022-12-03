Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Овчинский: Московский производитель увеличит объем выпуска после открытия новой площадки

Полина Французова
Город
Овчинский: Московский производитель увеличит объем выпуска после открытия новой площадки
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Компания «Эвриал» из столичной ОЭЗ начала возводить дополнительную производственную площадку в подмосковном поселке Чашниково. Новое производство позволит вдвое увеличить объем выпуска гибких «сэндвич-панелей», применяемых в строительстве. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Как рассказал глава ведомства, компания из особой экономической зоны столицы планомерно внедряет в производство инновационные решения в области каркасного строительства, чтобы без потери качества заместить импортные предложения на рынке.

Овчинский: Московский производитель увеличит объем выпуска после открытия новой площадки Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

— На площадке в Печатниках предприятие выпускает около 50 тысяч квадратных метров собственной запатентованной продукции «гибкий сэндвич». Открытие дополнительной площадки позволит увеличить объем производства вдвое. Завершить строительство объекта планируется в 2023 году, — добавил Владислав Овчинский.

«Гибкий сэндвич» — это панели, состоящие из двух слоев композитных материалов с утеплителем посредине. Технология может применяться для возведения различных объектов — от промышленных и складских до спортивных сооружений.

Один из последних крупных проектов компании — строительство ангара площадью почти 14 тысяч квадратных метров, с шириной пролетов — 80 метров. Объект предназначен для выгрузки и хранения угля на территории Восточно-уральского терминала в Находке. Компания уже приступила к возведению каркаса этого объекта.

Благодаря своим масштабам ангар станет самым широкопролетным некапитальным сооружением такого типа в России.

Сейчас большая часть угля на территории Восточно-уральского терминала хранится в крытых складских помещениях. С вводом модульного ангара в эксплуатацию предприятие получит возможность сделать цикл перевалки полностью закрытым.

Согласно разработанной концепции разгрузка угля будет происходить на закрытых станциях, а погрузка — через закрытые конвейерные линии и телескопические рукава со специальным затвором-рассекателем, которые уменьшат высоту свободного падения угля в трюмы судов. Такая продуманная технологическая цепочка позволит минимизировать выброс мельчайшей угольной пыли и предотвратить загрязнение портовой территории.

Овчинский: Московский производитель увеличит объем выпуска после открытия новой площадки Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Ангар-укрытие будет оснащен современными автоматическими системами вентиляции, орошения и пылеподавления. Для зимнего периода предусмотрены снеговые пушки и устройства обработки штабелей раствором целлюлозы, который создает защитную противопыльную пленку. По периметру комплекса установят ветрозащитное ограждение.

При этом строительство не влияет на работу Восточно-уральского терминала: перевалка грузов идет в соответствии с установленным графиком.

Строительство Владислав Овчинский Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте