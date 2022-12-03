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Грузовик попал в ДТП, наехав на препятствие на пересечении МКАД и Хабаровской улицы

Георгий Соланович
Происшествия
Грузовик попал в ДТП, наехав на препятствие на пересечении МКАД и Хабаровской улицы
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, МКАД, 103-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Грузовой автомобиль наехал на препятствие на пересечении МКАД и Хабаровской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 3 декабря.

— Сегодня в 09:49 на внутренней стороне 103-го километра МКАД (в районе пересечения с Хабаровской улицей) грузовой автомобиль наехал на препятствие, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время, по данным департамента, ДТП разобрано, а проезжая часть освобождена. Движение транспорта не затруднено.

На Северо-восточной хорде в районе дома номер 27 по Лосиноостровской улице в ночь на субботу, 3 декабря, произошло другое ДТП. Там легковой автомобиль врезался в ограждение трассы.

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