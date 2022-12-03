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Забытая дома в Петербурге пенсионерка голодала и звала на помощь несколько дней

Георгий Соланович
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Забытая дома в Петербурге пенсионерка голодала и звала на помощь несколько дней
Фото: Unsplash

Наталию Цуккерман — 87-летнюю пенсионерку, проживающую в жилом доме на улице Гороховой в Петербурге, — заперли в квартире, где она несколько дней сидела без еды и звала на помощь. Об этом сообщили в экстренных службах.

По данным РЕН ТВ», в МЧС обратились соседи Цуккерман. По их словам, женщина несколько дней звала на помощь. Сотрудники экстренных служб вскрыли квартиру и обнаружили пенсионерку в крайне тревожном состоянии: синяки, худоба, пролежни и грязная кожа.

Сама Цуккерман заявила, что у нее есть опекун по имени Игорь. Он приходит крайне редко, кормит ее только по праздникам и совершенно не ухаживает за пенсионеркой. Женщина призналась, что у нее в квартире хранится девять тысяч рублей и она боится, что их может забрать Игорь.

В данный момент пенсионерка находится в удовлетворительном состоянии. Ее разместили в лечебном учреждении и оказывают всю необходимую помощь.

До этого сообщалось, что у престарелой пенсионерки, проживающей в Екатеринбурге, зафиксировали многочисленные ушибы. Следствие установило, что ухаживающая за ней женщина таскала ее за волосы, била ногами и тапками по голове. В результате пострадавшую госпитализировали. Сиделку же отправили на принудительное лечение в специализированную больницу.

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