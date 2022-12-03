Кабмин одобрил законопроект о рассылке налоговых уведомлений через сайт госуслуг

Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство России одобрило законопроект о рассылке налоговых уведомлений через «Госуслуги», сообщается на сайте кабмина в субботу, 3 декабря.

Вскоре правительство внесет законопроект на рассмотрение в Госдуму. Поправки будут внесены в Налоговый кодекс РФ.

— Одобрить проект федерального закона <...> и внести его в Государственную думу в установленном порядке, — отмечается на сайте кабмина.

Согласно проекту, налоговые уведомления с 1 января 2024 года будут приходить гражданам и в личный кабинет на портале госуслуг. Сейчас россияне получают уведомления заказными письмами по почте или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.

Передача документов, содержащих сведения о налогоплательщике и составляющих налоговую тайну, будет приходить только с согласия получателя.

До этого юрист рассказал, кто может не платить налоги в России в 2022 году. По словам эксперта, отложить уплату могут люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В эту категорию граждан входят безработные и малоимущие жители РФ, воспитывающие детей.