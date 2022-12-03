Кабмин одобрил законопроект о рассылке налоговых уведомлений через сайт госуслуг

Правительство России одобрило законопроект о рассылке налоговых уведомлений через «Госуслуги», сообщается на сайте кабмина в субботу, 3 декабря.
Вскоре правительство внесет законопроект на рассмотрение в Госдуму. Поправки будут внесены в Налоговый кодекс РФ.
— Одобрить проект федерального закона <...> и внести его в Государственную думу в установленном порядке, — отмечается на сайте кабмина.
Согласно проекту, налоговые уведомления с 1 января 2024 года будут приходить гражданам и в личный кабинет на портале госуслуг. Сейчас россияне получают уведомления заказными письмами по почте или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.
Передача документов, содержащих сведения о налогоплательщике и составляющих налоговую тайну, будет приходить только с согласия получателя.
До этого юрист рассказал, кто может не платить налоги в России в 2022 году. По словам эксперта, отложить уплату могут люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В эту категорию граждан входят безработные и малоимущие жители РФ, воспитывающие детей.