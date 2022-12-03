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Москвичам рассказали, чем можно заняться и что купить на межрегиональных ярмарках зимой

Георгий Соланович
Город
Москвичам рассказали, чем можно заняться и что купить на межрегиональных ярмарках зимой
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

На столичных межрегиональных ярмарках круглый год можно купить качественные сезонные продукты со всей страны и с удовольствием провести время. О том, какой ассортимент представлен на прилавках зимой, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Сейчас в Москве работает 61 площадка для проведения межрегиональных ярмарок. Горожане на них могут купить продукцию из 39 регионов РФ, а также из других стран СНГ.

— Площадки ярмарок оформляются в разных стилях: французском, купеческом, неорусском, индийском, крымском, японском, ампир, эко, а также в стилях фермерской ярмарки и замка. Самые большие площадки круглогодичных ярмарок расположены в районе Новые Черемушки –– 39 торговых мест и в районе Соколиная гора –– 68 торговых мест, — рассказали в пресс-службе проекта «Московские ярмарки».

В осенне-зимний период идет активный сбор свежего урожая овощей и фруктов в большинстве южных регионов, поэтому сейчас на прилавках можно купить соленья и маринованные продукты, а также мясную и рыбную продукцию.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что на межрегиональных ярмарках горожане могут поучаствовать в различных мастер-классах, попробовать иностранные деликатесы, покататься на коньках и многое другое.

Недавно на ВДНХ прошла ярмарка, где гости из разных регионов России представили свою народную и национальную продукцию. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, чем удивляли москвичей на месте проведения мероприятия.

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