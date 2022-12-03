В Кремле заявили, что Россия не будет принимать потолок цен на нефть

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Российская сторона не планирует принимать потолок цен на нефть. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, власти страны проводят анализ ситуации с установлением потолка цен на нефть.

— Мы сейчас анализируем. Определенная подготовка была проведена к такому потолку, — отметил он.

Песков добавил, что Россия не собирается соглашаться с принятием потолка цен на нефть. Представитель Кремля уточнил, что после быстрого анализа будет принято решение о том, каким образом будет организована работа, сообщает РИА Новости.

Накануне Европейский союз достиг компромисса о введении потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что польское правительство согласилось на данный компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в размерах указанной стоимости.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что не стоит ждать отмены потолка цены на российскую нефть в 60 долларов, утвержденного Евросоюзом. Однако страны ЕС не просто так сделали его комфортным для России, они предполагают много оговорок в своих же санкциях.