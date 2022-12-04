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ТАСС: Фридмана задержали из-за подозрений в нарушении антироссийских санкций

Егор Провоторов
Общество
ТАСС: Фридмана задержали из-за подозрений в нарушении антироссийских санкций
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Причиной задержания российского предпринимателя Михаила Фридмана в Лондоне стали подозрения в нарушении наложенных на него санкционных мер, сообщил ТАСС в субботу, 3 декабря, информированный источник.

— Фридман был задержан из-за подозрений в нарушении введенных в отношении него санкций, — отметил источник журналистов. По информации ТАСС, российского бизнесмена отпустили из-под стражи после внесения залога.

До этого в СМИ распространилась информация о том, что Фридман был задержан в столице Великоборитании. Однако в пресс-службе Альфа-банка опровергли эту информацию, заявив, что предприниматель находится у себя дома и никакого отношения к истории с задержанием в Лондоне он не имеет.

После появления в прессе информации о задержании российского гражданина посольство РФ в Лондоне направило в британское Министерство иностранных дел ноту протеста. Дипломаты из России потребовали в кратчайшие сроки дать разъяснения причин и обстоятельств ареста. Помимо этого, дипмиссия просит сообщить, где и в каких условиях содержится россиянин.

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