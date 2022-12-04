Мария Захарова: Москва неоднократно заявляла о недопустимости ядерной войны

Фото: roscongress / Сергей Шинов

Слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что Россия не стала прибегать к применению ядерного оружия на Украине из-за западных «предупреждений», являются попыткой свалить с больной головы на здоровую. Об этом в субботу, 3 декабря, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона неоднократно заявляла о недопустимости ядерной войны. Таким образом Нуланд «вновь сама себя победила», сначала раздув информацию о «ядерной угрозе» со стороны Москвы, а теперь говорит о том, что ядерных ударов не было из-за «жестких предупреждений» Запада.

— Что же до «неприемлемости ударов по энергосистеме», то не Нуланд мир учить — больше энергосетей, чем уничтожили США, уничтожали только США и НАТО вместе, — подчеркнула Захарова на своем канале в Telegram.

В начале ноября МИД России опубликовал заявление «О предотвращении ядерной войны», согласно которому страна выступает за обеспечение глобальной стратегической стабильности.