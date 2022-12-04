Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Заслуженный артист РФ Александр Калашниченко скончался в возрасте 56 лет

Егор Провоторов
Происшествия
Заслуженный артист РФ Александр Калашниченко скончался в возрасте 56 лет
Фото: Pexels

Актер театра и кино, заслуженный артист России Александр Калашниченко скоропостижно скончался на 57-м году жизни, сообщили в воскресенье, 4 декабря, в пресс-службе Пермского театра юного зрителя.

По словам представителей культурного учреждения, Калашниченко был одним из самых узнаваемых актеров местного ТЮЗа, в котором он проработал с 1988 по 2016 год. Информация об этом появилась на сайте Пермского отделения Союза театральных деятелей.

Отмечается, что артист был задействован в таких постановках, как «Ревизор» Гоголя, «Кандид» Вольтера, «Недоросль» Фонвизина, «Вишневый сад» Чехова, «Гроза» Островского и иных. Как режиссер он поставил детский спектакль по произведениям Рэя Брэдбери. В 2010 году Калашниченко снялся в драме «Воробей».

Известно, что прощание с заслуженным артистом России состоится в столице Прикамья во вторник, 6 декабря.

В минувшую пятницу, 2 декабря, в российской столице на 84-м году жизни скончался заслуженный работник отечественной культуры, старейший кинооператор студии «Мосфильм» Сергей Наугольных.

Пермь Смерть Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте