Заслуженный артист РФ Александр Калашниченко скончался в возрасте 56 лет

Фото: Pexels

Актер театра и кино, заслуженный артист России Александр Калашниченко скоропостижно скончался на 57-м году жизни, сообщили в воскресенье, 4 декабря, в пресс-службе Пермского театра юного зрителя.

По словам представителей культурного учреждения, Калашниченко был одним из самых узнаваемых актеров местного ТЮЗа, в котором он проработал с 1988 по 2016 год. Информация об этом появилась на сайте Пермского отделения Союза театральных деятелей.

Отмечается, что артист был задействован в таких постановках, как «Ревизор» Гоголя, «Кандид» Вольтера, «Недоросль» Фонвизина, «Вишневый сад» Чехова, «Гроза» Островского и иных. Как режиссер он поставил детский спектакль по произведениям Рэя Брэдбери. В 2010 году Калашниченко снялся в драме «Воробей».

Известно, что прощание с заслуженным артистом России состоится в столице Прикамья во вторник, 6 декабря.

В минувшую пятницу, 2 декабря, в российской столице на 84-м году жизни скончался заслуженный работник отечественной культуры, старейший кинооператор студии «Мосфильм» Сергей Наугольных.