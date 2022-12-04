Нацразведка США предупредила о скором снижении интенсивности боев на Украине

Фото: Минобороны РФ

Разведка Соединенных Штатов полагает, что темпы ведения боевых действий на территории Украины будут снижены в ближайшие несколько месяцев. С такой оценкой выступила в субботу, 3 декабря, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на форуме, организованном в штате Калифорния президентским фондом имени Рональда Рейгана.

По словам главы ведомства, в Вашингтоне уже заметили, что темпы ведения конфликта «несколько снизились». Глава нацразведки США ожидает, что этот ритм будет падать в ближайшие месяцы. Хейнс считает, что сейчас вопрос заключается в том, каким образом будет обстоять ситуация в зоне конфликта в конце зимнего периода, пишет ТАСС.

Президент США Джо Байден заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным. Однако, по словам Байдена, они могут состояться только в том случае, если российский лидер готов обсудить завершение украинского конфликта.

«Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, почему решение о завершении СВО может быть принято Россией совместно с США, а не Украиной, и насколько реальны сейчас переговоры Москвы и Вашингтона. По словам эксперта, завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Украины.