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Главные новости к утру 4 декабря

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 4 декабря
Фото: Pexels

Борьба с Россией уже в скором времени может обернуться для западных стран полным фиаско. Таким выводом поделился американский политический аналитик Питер Дорнан. По словам специалиста, введение потолка цен на российскую нефть имеет все признаки «надвигающегося исторического фиаско» западных государств.

Практика предоставления нянь семьям мобилизованных россиян должна получить поддержку на федеральном уровне, заявила вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова. Она назвала эту инициативу очень важной и значимой в социальном плане.

Сборная Аргентины обыграла национальную команду Австралии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре со счетом 2:1 и стала вторым четвертьфиналистом состязаний после сборной Нидерландов.

Атмосферное давление в российской столице 3 декабря установило новый суточный рекорд, дойдя до отметки 771,1 миллиметра ртутного столба. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Облачная с прояснениями погода, отсутствие осадков, местами гололедица и до девяти градусов ниже нуля ожидают жителей столичного региона в предстоящее воскресенье, 4 декабря.

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