Капремонт дома, в котором жил авиаконструктор Туполев, завершился в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Большой Власьевский переулок, 12 Карта всех событий

Работы по капитальному ремонту дома, в котором долгие годы проживал легендарный авиаконструктор Алексей Туполев, завершились в столичном районе Хамовники. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ФКР) Владимир Кожиченков.

— Восстановление первозданной красоты дома 12 в Большом Власьевском переулке стало для нас важной задачей. Этот дом интересен не только своими знаменитыми жильцами, но и интересной архитектурой, — отметил он.

По словам Кожиченкова, столичный ФКР подготовил уникальный проект обновления здания и подобрал максимально подходящие для его ремонта материалы и технологии.

Он уточнил, что специалисты привели в порядок крышу, фасад, подвал и инженерные системы дома. Работы проводились в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно депутат Мосгордумы Александр Козлов сообщил, что используемые при проведении капитального ремонта в Москве современные технологии и материалы позволяют улучшить качество работ и обеспечить энергоэффективность зданий.