Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Капремонт дома, в котором жил авиаконструктор Туполев, завершился в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Капремонт дома, в котором жил авиаконструктор Туполев, завершился в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Большой Власьевский переулок, 12 Карта всех событий

Работы по капитальному ремонту дома, в котором долгие годы проживал легендарный авиаконструктор Алексей Туполев, завершились в столичном районе Хамовники. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ФКР) Владимир Кожиченков.

— Восстановление первозданной красоты дома 12 в Большом Власьевском переулке стало для нас важной задачей. Этот дом интересен не только своими знаменитыми жильцами, но и интересной архитектурой, — отметил он.

По словам Кожиченкова, столичный ФКР подготовил уникальный проект обновления здания и подобрал максимально подходящие для его ремонта материалы и технологии.

Он уточнил, что специалисты привели в порядок крышу, фасад, подвал и инженерные системы дома. Работы проводились в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно депутат Мосгордумы Александр Козлов сообщил, что используемые при проведении капитального ремонта в Москве современные технологии и материалы позволяют улучшить качество работ и обеспечить энергоэффективность зданий.

капремонт Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте