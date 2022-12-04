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Текущий конфликт на Украине легко могут остановить всего два слова: «гарантии безопасности». Такое мнение в воскресенье, 4 декабря, высказал автор американского издания 19FortyFive Джек Бакби.

— Противостояние на Украине может закончиться, если лидеры НАТО всерьез воспримут его предложение, — заявил он.

По мнению Бакби, одним из основных положений будущей архитектуры безопасности может стать отказ Швеции и Финляндии от вступления в НАТО. С этого может начаться мирное урегулирование украинского конфликта, считает он.

Накануне в статье российского журнала «Военная мысль», издаваемого Минобороны, появилась информация, что Россия в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет вынуждена нарастить войска на северном направлении, а также заранее спланировать ракетные удары по территориям стран.

До этого политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.