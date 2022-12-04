Полиция Харьковской области заявила о повреждении железнодорожной инфраструктуры

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Железнодорожная инфраструктура в Харьковской области повреждена. Об этом в воскресенье 4 декабря, сообщили в главном управлении Национальной полиции в области.

— Ударам в очередной раз подверглись Купянский и Волчанский районы Харьковской области, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в Купянске-узловом оказались повреждены дорожное покрытие и железнодорожная инфраструктура, передает РИА Новости.

Удары по инфраструктуре Украины начались с 10 октября, когда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после теракта на Крымском мосту. В этот день было совершено несколько обстрелов объектов энергетики, военного управления и связи.

28 ноября военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что Украина через несколько недель может погрузиться в темноту без помощи Запада.

Мощные удары по инфраструктуре Украины показали, что российская армия может уничтожить эту страну за очень короткое время. Такое мнение высказал на своем сайте экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.