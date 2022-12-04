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Памятник Советскому солдату снесли во Львовской области

Александр Афонин
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Памятник Советскому солдату снесли во Львовской области
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Памятник Советскому солдату-освободителю снесли в селе Романив, расположенном во Львовской области на Украине. Об этом сообщил лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива в воскресенье, 4 декабря.

— Жители Львовской области, которые сегодня называют себя украинцами, продолжают сносить памятники Советскому солдату-освободителю. На памятнике написаны имена бойцов, участвовавших в освобождении населенного пункта, — сказал он.

Для сноса памятника был задействован грузовой автомобиль. Рабочие прикрепили к монументу трос лебедки, после чего машина завалила скульптуру. Из-за удара об землю памятник разбился, передает РИА Новости.

В последнее время власти украинских городов начали активно сносить памятники, связанные с советской и российской культурой. Так, 17 ноября сообщалось, что в городе Черновцы, расположенном на западе Украины, демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Памятник располагался в центре города на Соборной площади на территории коммерческого училища торгово-экономического университета.

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