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Приметы и советы

В Турции заявили, что между Россией и Западом нужна новая сделка

Александр Афонин
В мире
В Турции заявили, что между Россией и Западом нужна новая сделка
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Конфликт на Украине стал отправной точкой для начала второй холодной войны, что приводит к необходимости новой сделки между Россией и Западом. Об этом в воскресенье, 4 декабря, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

— Мы сейчас являемся свидетелями холодной войны 2.0: она началась с украинского кризиса, но она наверняка продолжится по-другому — через симметричную войну, гибридную и много других типов, — сказал он.

Калын добавил, что текущая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока все ее ключевые участники не разработают параметры новой сделки. В связи с этим сегодня нельзя «сжигать мосты» с Россией. В противном случае для диалога с Москвой никого не останется, передает РИА Новости.

1 декабря президент США Джо Байден заявил, что готов к переговорам со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Однако для этого необходимы определенные условия.

«Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, почему решение о завершении СВО может быть принято Россией совместно с США и насколько реальны сейчас переговоры Москвы и Вашингтона. По его словам, завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Украины.

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