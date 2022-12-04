Блинкен: Переговоры с Россией невозможны без заинтересованности Москвы

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Переговоры с российской стороной возможны только в том случае, если Москва продемонстрирует заинтересованность в дипломатии. Об этом в воскресенье, 4 декабря, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

— Всегда есть ценность дипломатии, если вовлеченные стороны, в данном случае Россия, заинтересованы в существенной дипломатии, — сказал он.

Госсекретарь добавил, что для проведения переговоров российскому руководству нужно показать заинтересованность в их существенном исходе. Однако, по его словам, на данный момент Москва показывает обратное, что снижает вероятность продвижения процесса, передает РИА Новости.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что, если Соединенные Штаты перестанут оказывать поддержку Украине, президент страны Владимир Зеленский окажется в сложной ситуации. Это связано с отсутствием веских причин начать договариваться с Россией.

В свою очередь политолог Юрий Светов рассказал «ВМ», что завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Киева. Эксперт подчеркнул, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вполне возможны.