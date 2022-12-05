Рогов сообщил об ударах по украинским складам боеприпасов в Запорожье

Фото: Минобороны РФ

Российская армия нанесла удары по технике, складам боеприпасов и огневым позициям ВСУ. Об этом сообщил в понедельник, 5 декабря, в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— По предварительным данным, целью прилетов была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ и инфраструктурные объекты, которые используются киевским режимом для ведения войны, — написал он.

Назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что под удары якобы попали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры в подконтрольном Украине городе Запорожье.

— Повреждено одно из частных предприятий, — заявил он, передает РИА Новости.

2 декабря ВСУ нанесли артиллерийский удар по трансформаторной подстанции города Токмака в Пологовском районе Запорожской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий. Он отметил, что ВСУ каждый день обстреливают объекты гражданской и социальной инфраструктуры Запорожья, но «получают достойный и сокрушительный отпор».