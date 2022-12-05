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Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые будут «купаться» в деньгах этой зимой

Юлия Курганова
Общество
Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые будут «купаться» в деньгах этой зимой
Фото: Unsplash

Астрологи сообщили, какие знаки зодиака будут «купаться» в деньгах зимой 2022-2023 года.

Наиболее удачным временем будет для Овнов именно декабрь 2022 года при поддержке управителя Юпитера. Точные, выверенные действия помогут им добиться значительных результатов в финансовой сфере и обеспечить себе безбедное существование на то время, когда удача вновь их временно покинет. Важно успеть закончить все важные дела и проекты до середины зимы, так как затем они отнимут гораздо больше сил и не принесут значимых результатов.

Удивительное трудолюбие Тельцов не оставляет их даже во время новогодних праздников. Они могут виртуозно совместить досуг с работой, приносящей не только деньги, но и удовольствие. Возможно, их труды будут связаны с хобби и получением прибыли от него. В любом случае творческий взгляд на зарабатывание денег не покинет Тельцов на протяжении всей зимы.

Близнецы смогут приумножить свои финансы, если перестанут рисковать. Последовательность и проторенные дорожки — вот их секрет успеха на ближайшие месяцы. Не стоит обольщаться, если им предлагают малозатратную работу с «золотыми горами» в конце — это может быть ловушка. Самооценка и уверенность могут пригодиться именно на той стезе, которую Близнецы выбрали ранее.

Раки сосредоточатся на поиске дополнительных источников дохода, не теряя времени даром в выходные дни. Работа может прийти оттуда, откуда они не ждали, потому нужно не переставать держать ухо востро. Сейчас лучше не делать крупные покупки и не давать деньги в долг — это создаст неблагоприятный энергетический фон для финансовых потоков зимой.

Несмотря на сложности в работе и общении с коллегами, Львы вошли в пятерку счастливчиков, которые будут «купаться» в деньгах зимой 2022-2023. А все благодаря их упрямству и умению слушать глубинные инстинкты. Они выведут Львов к нужному решению и позволят остаться верными самим себе. Вероятно, под Новый год они получат радостное известие, связанное с их карьерой, сообщается на портале Rsute.

В четверг, 8 декабря, Луна станет видна полностью. Астрологи считают, что в этот магический момент пять знаков зодиака получат большой запас финансовой удачи.

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