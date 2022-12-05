Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эммануэль Макрон назвал единственный способ решения конфликта на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Эммануэль Макрон назвал единственный способ решения конфликта на Украине
Фото: shutterstock

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что поддерживает прямой контакт с российским коллегой Владимиром Путиным и считает переговоры единственным способом найти решение в конфликте на Украине.

— Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с Путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие — сохранить этот прямой канал, — сказал он в интервью телеканалу CBS News.

Отвечая на вопрос о разрешении нынешней ситуации, французский лидер сказал, что это «должны решать украинцы».

— Единственный способ найти решение — это переговоры. Я не вижу военного варианта, — заявил Макрон.

Также, по его словам, президент РФ считает, что Запад стремится к «уничтожению России».

— Мы, французы, никогда к этому не стремились. У нас очень тесные связи с культурной и исторической точек зрения. И мы всегда уважали российский народ, — подчеркнул президент Франции.

Заявление президента Макрона, согласно которому Россия должна получить гарантии безопасности после восстановления мира на Украине, является простыми словами. Об этом 4 декабря заявил сенатор Алексей Пушков. Он напомнил, что французский лидер много раз делал подобные заявления в последние годы.

Украина Спецоперации Эммануэль Макрон Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте