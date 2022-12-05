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Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что поддерживает прямой контакт с российским коллегой Владимиром Путиным и считает переговоры единственным способом найти решение в конфликте на Украине.

— Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с Путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие — сохранить этот прямой канал, — сказал он в интервью телеканалу CBS News.

Отвечая на вопрос о разрешении нынешней ситуации, французский лидер сказал, что это «должны решать украинцы».

— Единственный способ найти решение — это переговоры. Я не вижу военного варианта, — заявил Макрон.

Также, по его словам, президент РФ считает, что Запад стремится к «уничтожению России».

— Мы, французы, никогда к этому не стремились. У нас очень тесные связи с культурной и исторической точек зрения. И мы всегда уважали российский народ, — подчеркнул президент Франции.

Заявление президента Макрона, согласно которому Россия должна получить гарантии безопасности после восстановления мира на Украине, является простыми словами. Об этом 4 декабря заявил сенатор Алексей Пушков. Он напомнил, что французский лидер много раз делал подобные заявления в последние годы.