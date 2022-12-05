Свыше 30 игровых площадок создали при благоустройстве территорий детских поликлиник в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Свыше 30 зон для игр появились возле детских медицинских учреждений, которые были отремонтированы по новому московскому стандарту. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— При наличии свободного места на территории детских медицинских учреждений в обязательном порядке создают детскую площадку. Для всех игровых зон используется стандартный набор оборудования, который рассчитан на ребят от двух до 12 лет, — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Денис Лебедев.

По его словам, дети смогут скоротать свое время в игровой зоне вместо того, чтобы просто сидеть в очереди и ждать. В игровых зонах установят качели-гнезда, качалки на пружинах с сиденьями в виде животных, растений, транспортных средств или мультипликационных героев и другие элементы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно об открытии поликлиники на Ангарской улице после проведенного капитального ремонта. В нем оборудованы комфортные зоны ожидания для пациентов и отдыха для персонала.