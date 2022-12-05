СМИ: Nokia получила экспортную лицензию на поставки телеком-оборудования в Россию

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Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia получил разрешение на поставки товара в Российскую Федерацию. Об этом сообщил генеральный директор компании «Мегафон» Хачатур Помбухчан.

— Насколько мне известно, они [Nokia] делали четыре обращения за экспортными лицензиями, два — европейским регуляторам, два — американским, — рассказал глава «Мегафона».

Он уточнил, что одно из обращений было удовлетворено, а по остальным ожидается ответ.

Помбухчан добавил, что Nokia прилагает серьезные усилия для того, чтобы завершить обязательства компании по контрактам, передает РБК.

В конце августа компания Nokia заявила о своих планах полностью прекратить работу на территории России к концу года. Она уточнила, что сохранит официальное присутствие в стране до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие.

В ноябре финский производитель запросил у Соединенных Штатов лицензию на поставки в РФ, чтобы перед уходом с российского рынка выполнить обязательства по заключенным ранее контрактам.