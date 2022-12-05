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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал лидера фракции правой партии «Национальное собрание» Марин Ле Пен врагом для Североатлантического альянса, так как она имеет хорошие отношения с российской стороной. После этого заявления читатели газеты Le Figaro выступили с критикой в адрес французского лидера.

По мнению французов, дружба с Москвой намного надежнее для Франции, нежели отношения с любой из стран-членов НАТО, так как Россия «не кинет» Париж при первой удобной возможности.

Другие пользователи отметили, что предпочли бы дружить с Россией, нежели с НАТО.

— Победа России на Украине необходима для освобождения ЕС от американской оккупации, которая длится уже более 70 лет, — написал один из комментаторов.

Другой читатель газеты предложил гражданам проголосовать, чтобы они решили, хотят ли они быть в НАТО, по указке которой они устали жить, передает РИА Новости.

3 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия должна получить гарантии безопасности после восстановления мира на Украине.