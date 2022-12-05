Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев оценил готовность металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное»

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев оценил готовность металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Общая готовность металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса в составе электродепо «Южное» Замоскворецкой линии столичного метрополитена оценивается в 75 процентов. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Ведется устройство металлоконструкций и основания кровли отстойно-ремонтного корпуса. Строители приступили к монтажу стеновых панелей для обеспечения теплового контура, — отметил он.

Заммэра уточнил, что общая площадь корпуса превысит 40 тысяч квадратных метров. В частности, будут оборудованы 34 канавы (29 отстойных, четыре ремонтных и одна камера мойки составов) для технического осмотра поездов, а также производственные мастерские и камера мойки. На текущий момент идет активное строительство основных зданий и сооружений в составе многофункционального комплекса депо.

Генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» (ведущее строительное подразделение Группы компаний «Мосинжпроект», выступающей участником Программы развития столичного метро) Константин Маслаков в свою очередь отметил, что строящийся комплекс будет оснащен современным оборудованием.

Также стало известно о реконструкции Краснопресненского трамвайного депо в СЗАО. Бочкарев уточнил, что благодаря реконструкции будут улучшены условия работы для сотрудников депо, а также качество обслуживания трамваев.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте