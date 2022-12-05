Андрей Бочкарев оценил готовность металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное»

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Общая готовность металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса в составе электродепо «Южное» Замоскворецкой линии столичного метрополитена оценивается в 75 процентов. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Ведется устройство металлоконструкций и основания кровли отстойно-ремонтного корпуса. Строители приступили к монтажу стеновых панелей для обеспечения теплового контура, — отметил он.

Заммэра уточнил, что общая площадь корпуса превысит 40 тысяч квадратных метров. В частности, будут оборудованы 34 канавы (29 отстойных, четыре ремонтных и одна камера мойки составов) для технического осмотра поездов, а также производственные мастерские и камера мойки. На текущий момент идет активное строительство основных зданий и сооружений в составе многофункционального комплекса депо.

Генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» (ведущее строительное подразделение Группы компаний «Мосинжпроект», выступающей участником Программы развития столичного метро) Константин Маслаков в свою очередь отметил, что строящийся комплекс будет оснащен современным оборудованием.

Также стало известно о реконструкции Краснопресненского трамвайного депо в СЗАО. Бочкарев уточнил, что благодаря реконструкции будут улучшены условия работы для сотрудников депо, а также качество обслуживания трамваев.