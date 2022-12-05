Андрей Бочкарев: У административно-бытового корпуса электродепо «Южное» будет переменная этажность

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Одно из главных зданий строящегося электродепо «Южное» — административно-бытовой корпус — будет иметь от трех до шести этажей. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, совокупная полезная площадь объекта будет составлять свыше 16 тысяч «квадратов». Там появятся офисы, комнаты отдыха локомотивных бригад и конференц-зал. В настоящее время специалисты устраивают на объекте конструкции нулевого цикла и возводят первые два этажа трехэтажного блока.

Заммэра добавил, что рабочие также продолжают возводить металлический каркас отстойно-ремонтного корпуса электродепо.

По словам генерального директора компании «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, в корпусе площадью свыше 40 тысяч квадратных метров также организуют помещения для техобеспечения объекта.

Кроме того, в настоящее время специалисты устраивают монолитные конструкции первого этажа здания мотодепо, где появится пост электрической централизации.

Глава «Мосинжпроекта» напомнил, что электродепо «Южное» будет предназначаться для ремонта и обслуживания поездов Замоскворецкой линии метро.

Также стало известно о реконструкции Краснопресненского трамвайного депо в СЗАО. Бочкарев уточнил, что благодаря реконструкции будут улучшены условия работы для сотрудников депо, а также качество обслуживания трамваев.