В России выявили 5667 новых случаев COVID-19 за сутки

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В российских регионах за минувшие сутки выявили 5667 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в понедельник, 5 декабря.

За указанный период в стране официально подтвердили 52 летальных исхода, связанных с коронавирусом. При этом 585 человек госпитализировали в медицинские учреждения с диагностированным COVID-19.

После прохождения лечения под присмотром врачей за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 4647 пациентов, отмечается на портале.

Фото: стопкоронавирус.рф

До этого вирусолог Павел Волчков предупредил о коллективном снижении иммунитета. По его словам, важно сделать вакцину от гриппа и коронавируса. При первых признаках заражения нужно ограничить контакты, чтобы не заразить других людей или не подхватить еще одну инфекцию.

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, в чем уникальность новой вакцины от коронавируса. По словам специалиста, новая вакцина от ковида не будет принципиально отличаться от «Спутника V». Однако из-за модификации состава она сможет эффективно защитить организм от заражения «дельтой» и «омикроном».