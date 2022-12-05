Морозы в Москве ослабнут к концу недели

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Морозы, которые пришли в Москву, усилятся в ближайшие дни, затем в городе станет теплее. Об этом рассказали синоптики.

По их словам, в ночь на 6 декабря температура воздуха в городе опустится до 13 градусов ниже нуля. В дневное время столбики термометров будут показывать от минус шести до минус восьми градусов. Также в столице будет ощущаться сильный ветер порывами 5–10 метров в секунду. Осадков при этом не ожидается.

В ночь на 7 декабря температура опустится до 10–12 градусов ниже нуля. Днем ожидается небольшое потепление — до минус семи градусов. С 8 декабря в Москве пойдет снег, а температура продолжит подниматься.

В пятницу и субботу осадки продолжатся. Ночью ожидается от трех до восьми градусов ниже нуля, днем может стать теплее — до одного градуса тепла, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, когда аномальные холода уйдут с европейской части России. По его словам, в конце рабочей недели сильно поменяется температурный режим на европейской части РФ. Синоптик отметил, что потепление в европейскую часть страны принесут южные ветра с западной составляющей.