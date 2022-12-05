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Приметы и советы

Названы симптомы, по которым можно распознать начало диабета

Ирина Игнатенко
Общество
Названы симптомы, по которым можно распознать начало диабета
Фото: Depositphotos

По каким симптомам на ранних этапах можно распознать начало диабета, рассказала врач-эндокринолог Татьяна Рутковская.

Эксперт отметила, что стоит насторожиться, если наблюдается часто мочеиспускание. Таким образом организм может избавляться от избытков глюкозы.

Вес часто используется как маркер заболеваний. При диабете наблюдается как прибавка, так и снижение веса при длительной декомпенсации (нарушении) углеводного обмена.

При развитии диабета также наблюдается повышенная вялость и утомляемость.

Повышение глюкозы в крови становится причиной ухудшения работы лейкоцитов — важной части иммунитета. В этом случае замедляется заживление ран и ссадин, передает aif.ru.

До этого врач Ирина Карпова сообщила, что участковые терапевты при малейшем подозрении на диабет назначают анализ для определения уровня сахара в крови. Для раннего выявления болезни достаточно обследоваться в рамках обычной диспансеризации, передает Nation news.

Эксперт в области здравоохранения и полезного питания Ольга Фатеева заявила, что коронавирусная пандемия могла внести свой «вклад» в значительное увеличение числа случаев диабета.

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