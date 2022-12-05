В Госдуме объяснили, как предотвратить трагедии с бытовым газом

Фото: shutterstock

В многоквартирных домах необходимо устанавливать устройства, которые позволяют автоматически отключать подачу газа в дом при превышении его концентрации с сигналом на диспетчерский пункт, также нужно менять газовые плиты при капремонте. Такое мнение высказала экс-глава думского комитета по ЖКХ, депутат Госдумы Галина Хованская.

Она отметила, что стоит снизить влияние человеческого фактора. При этом газовые плиты, у которых истек срок эксплуатации, подлежат замене при капремонте.

— Причем если речь идет о малоимущих лицах, то менять их нужно за счет бюджета, — отметила Хованская в комментарии НСН.

Также она отметила, что часто в квартирах взрываются газовые баллоны. Депутат указала, что такие баллоны вообще нельзя хранить в помещении, и подчеркнула, что вина в таких случаях полностью лежит на жильце и управляющей организации.

Утром 5 декабря в Ярославле произошел взрыв бытового газа. При происшествии пострадал пожилой мужчина, передает aif.ru.

Пострадавший в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Ярославле находится в реанимации.