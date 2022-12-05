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Junge Welt: Киев зарабатывает на конфликте, поэтому не спешит с переговорами

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Junge Welt: Киев зарабатывает на конфликте, поэтому не спешит с переговорами
Фото: Unsplash

Украина хочет затянуть конфликт и избежать мирных переговоров с российской стороной. Такое мнение выразил обозреватель немецкого издания Junge Welt Райнхард Лаутербах.

По его словам, Киев отклоняет малейший намек на переговоры, который исходит от западных политиков.

Журналист напомнил, что в ответ на заявление французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости предоставить Москве гарантии безопасности лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия предложил России добровольно сдать свое ядерное оружие, чтобы сесть за стол переговоров.

По мнению автора статьи, Киев стремится вынести максимальную финансовую выгоду из сложившегося конфликта.

— Они не хотят мира, поскольку живут за счет войны. Она снабжает их оружием и деньгами практически в неограниченном количестве, — цитирует обозревателя РИА Новости.

В свою очередь президент США Джо Байден призвал президента Украины Владимира Зеленского смириться с потерей Крыма и начать вести переговоры по мирному урегулированию ситуации с Москвой. Об этом в воскресенье, 4 декабря, заявил в статье для журнала Time сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе.

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