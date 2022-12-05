Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Wyborcza: Штаты перебросили в Польшу около 700 боевых машин

Полина Долганова
В мире
Wyborcza: Штаты перебросили в Польшу около 700 боевых машин
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты Америки перебросили на территорию Польши порядка 700 боевых машин, включая танки Abrams. Об этом пишет издание Wyborcza.

По данным СМИ, разгрузка техники производится в порту Гдыни.

Уточняется, что переброска боевых машин осуществляется в рамках программы Atlantic Resolve, которая направлена на усиление присутствия США в Европе.

В Польшу также перебросили танки Bradley, бронетранспортеры М113 и грузовики. В ближайшее время технику начнут вывозить на польские военные базы.

Предполагается, что очередная партия техники прибудет из Штатов в Польшу в январе 2023 года.

21 ноября стало известно, что Польша предложит ФРГ инициативу, связанную с размещением немецких систем противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что официальный ввод польских войск на Украину — маловероятный сценарий, так как Западу невыгодна прямая конфронтация с российской армией. Однако неофициально польские военнослужащие уже давно участвуют в конфликте.

Польша США Танки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте