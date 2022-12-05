Wyborcza: Штаты перебросили в Польшу около 700 боевых машин

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Соединенные Штаты Америки перебросили на территорию Польши порядка 700 боевых машин, включая танки Abrams. Об этом пишет издание Wyborcza.

По данным СМИ, разгрузка техники производится в порту Гдыни.

Уточняется, что переброска боевых машин осуществляется в рамках программы Atlantic Resolve, которая направлена на усиление присутствия США в Европе.

В Польшу также перебросили танки Bradley, бронетранспортеры М113 и грузовики. В ближайшее время технику начнут вывозить на польские военные базы.

Предполагается, что очередная партия техники прибудет из Штатов в Польшу в январе 2023 года.

21 ноября стало известно, что Польша предложит ФРГ инициативу, связанную с размещением немецких систем противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что официальный ввод польских войск на Украину — маловероятный сценарий, так как Западу невыгодна прямая конфронтация с российской армией. Однако неофициально польские военнослужащие уже давно участвуют в конфликте.