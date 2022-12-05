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«Перепутал клоун роли»: Кадыров в стихах обратился к Зеленскому

Лейла Алиева
В мире
«Перепутал клоун роли»: Кадыров в стихах обратился к Зеленскому
Фото: vk/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 5 декабря, обратился в стихах к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

— Перепутал клоун роли, Над собою хохоча…Как последний алкоголик. Бредит часто сгоряча, — написал он.

В своем обращении глава Чечни заявил, что Зеленскому «плевать» на Украину и ее жителей. При это руководят его действиями США, а сам украинский лидер разжигает вселенский пожар.

В октябре Кадыров также обратился к Зеленскому. Он отметил, что Москва предупреждала украинского президента, что «по-настоящему еще и не начинала».

Также глава республики добавил, что Зеленскому можно было бы объявить «кровную месть», потому что это единственный «действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства».

Он отметил, что украинский лидер — сам заложник Запада и вынужден выполнять его приказы.

Украина Рамзан Кадыров Владимир Зеленский
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