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Ежегодный Всероссийский открытый онлайн-конкурс «Слава Героям Отчизны!» пройдет 24 декабря

Лейла Алиева
Общество
Ежегодный Всероссийский открытый онлайн-конкурс «Слава Героям Отчизны!» пройдет 24 декабря
Фото: Pexels

Ежегодный Всероссийский открытый дистанционный онлайн-конкурс «Слава Героям Отчизны!» пройдет 24 декабря в 13:00. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы в понедельник, 5 декабря.

Организатором конкурса является Региональная общественная организация «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств». Подать заявку для участия можно до 24 декабря.

Также с 8 по 10 декабря в онлайн-формате состоится всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант — 2022». В этом году он будет посвящен участникам специальной военной операции России на Украине.

Основные цели акции — популяризация истории, традиций, обычаев российского казачества среди населения России, а также членов войсковых казачьих обществ страны.

До этого в столице подвели итоги конкурса на соискание премии мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». В этом году участвовало 4,4 тысячи ИТ-специалистов. Объединившись в команды, в течение двух недель специалисты работали в онлайн-формате над технологичными решениями для города.

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