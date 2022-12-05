СМИ: В здании мэрии Одессы проводят обыски

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Национальное антикоррупционное бюро Украины начали проводить обыски в здании администрации города Одесса. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— НАБУ сегодня проводит обыски в одесской мэрии, — говорится в сообщении.

Причиной обысков является дело «о закупках 2021 года», пишет РИА Новости.

По данным ТАСС, в юридическом и финансовом департаментах мэрии города изымаются документы. Также обыски проводятся в кабинетах мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителей.

Недавно обыски провели в зданиях Киевской городской администрации, возглавляемой мэром украинской столицы Виталием Кличко. В ходе расследования сотрудники Госбюро расследований Украины выявили «факты нецелевого использования территории парка». Общая сумма инвестиций по договору, как уточняется, составляет около 149 миллионов гривен (четыре миллиона долларов).

Кроме того, было установлено, что в 2015 году одно из столичных обществ заключило инвестиционное соглашение с КГГА о строительстве спортивных объектов и сооружений.