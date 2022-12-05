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Врач объяснила, для кого смертельно опасно рекордное атмосферное давление

Лейла Алиева
Общество
Врач объяснила, для кого смертельно опасно рекордное атмосферное давление
Фото: depositphotos

Люди с гипертонической болезнью четко реагируют на колебания атмосферного давления, особенно высокого. Об этом рассказал ведущий терапевт, доктор медицинских наук, профессор Римма Заславская.

— Люди, у которых имеется это заболевание, артериальная гипертония, должны обязательно посоветоваться с врачом и, может, добавить дозы своих антигипертензивных препаратов. То есть все, что они пьют, можно дозу увеличить, — пояснила она.

Для здоровых людей повышенное давление менее опасно, но особо чувствительные могут ощутить негативные изменения в своем состоянии. В случае появления тревожности, беспокойства, раздражительности и нарушения сна специалист посоветовала срочно обратиться к медикам и подобрать соответствующие препараты.

Гипертоническая болезнь может проявляться не только головной болью, но и усталостью, а также болям в области сердца, заключила Заславская в беседе с Пятым каналом.

Суточный рекорд атмосферного давления 1954 года побит в столице в воскресенье, 4 декабря. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о влиянии атмосферного давления на здоровье людей.

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