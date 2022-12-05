Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2025 года

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсий продлевается до 2025 года. Соответствующий документ был размещен на официальном портале правовой информации в понедельник, 5 декабря.

Так, в 2025 году устанавливается аналогичный 2014–2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Благодаря законопроекту уменьшится трансфер из федерального бюджета в бюджет ПФР на 925,9 миллиарда рублей.

Заморозка накопительной пенсии началась в 2014 году, шесть процентов отчислений от зарплаты направляются на выплаты нынешним пенсионерам, отмечается в документе.

Недавно Министерство финансов предложило провести «приватизацию» пенсионных накоплений и разрешить гражданам самостоятельно их инвестировать. В предложенной ведомством инициативе речь идет только об одной составляющей обязательного пенсионного страхования — накопительной. О том, что это будет означать на практике, — в материале «Вечерней Москвы».