Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил сократить сроки запуска железнодорожной части Крымского моста, работу следует завершить до середины лета. Соответствующее распоряжение он отдал в понедельник, 5 декабря, во время посещения сооружения.

— Надо сократить... Хорошо бы во время летнего сезона работала (дорога — прим. «ВМ»), хотя бы в середине сезона, — сказал российский президент.

В процессе посещения Крымского моста вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил о текущей ситуации с ремонтными работами. По его словам, специалисты планируют завершить восстановление сооружения к 1 сентября следующего года, передает РИА Новости.

5 декабря Владимир Путин посетил Крымский мост и поговорил со строителями. Он прибыл на сооружение за рулем автомобиля и проехал по нему, выслушав при этом доклад Марата Хуснуллина, посвященный завершению восстановительных работ.

Во время визита российский лидер заявил, что соединяющая Крым и остальную Россию сухопутная дорога необычайно важна и ценна для государства.