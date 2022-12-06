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Конгрессвумен Грин потребовала ответить, куда на самом деле идут деньги для Украины

Юлия Курганова
В мире
Конгрессвумен Грин потребовала ответить, куда на самом деле идут деньги для Украины
Фото: Unsplash

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала к аудиту средств, которые выделили власти Соединенных Штатов Украине.

— Американский народ имеет право знать, на что тратится каждый цент, потому что именно американцы трудились для того, чтобы заработать эти деньги, — заявила она на странице в соцсети Twitter.

Также Грин призвала власти страны «остановить требования президента Украины Владимира Зеленского денег и вооружения, пока он пытается втянуть нас в третью мировую войну», передает РИА Новости.

19 ноября сообщалось, что Грин обвинила власти США в отмывании денег через предоставление поддержки другим государствам. Она отметила, что граждане Америки имеют право знать, куда идут выделяемые властями средства.

Республиканцы потребовали провести аудит средств, которые выделяются на помощь киевским властям. Такая проверка, скорее всего, выявит коррупционные схемы, созданные демократами для отмывания средств на украинском конфликте. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

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