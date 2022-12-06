Астрологи назвали три неудачливых знака зодиака в любви в 2023 году

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Астрологи назвали три самых неудачливых знака зодиака в любви в 2023 году. Предстоящий период может разрушить их счастливое будущее со второй половинкой или принести трудности в отношения.

Разлад в отношениях Тельцы будут ощущать уже с первого месяца 2023 года. И в стабильных и в недавно начатых они захотят больше власти, поэтому будут много чего контролировать и крепче сжимать поводок на шее партнера. Но нужно помнить, что партнеру следует доверять во всем, тогда не придется контролировать каждый его шаг. Если Тельцы не изменят свое отношение к партнеру в первые месяцы года, то они окажутся среди тех, кто останется одиноким в 2023 году.

В начале 2023 года Близнецов посетит мысль, что они связали жизнь с человеком, который не полностью соответствует их критериям. Такая идея у них появится очень неожиданно и в совсем неподходящий момент. Представители знака поймут, что страдали продолжительный период времени и потратили его впустую, и теперь настало время для развлечений и интенсивного общения.

Но астрологи рекомендуют представителям данного знака сначала задуматься, много ли они потратили времени для развлечений со своими партнером, поддерживали ли они его тонкую натуру или все время пытались подстроить под себя. Ответ будет очевидным. Поэтому остается только определить, или полностью разорвать связь с партнером, или работать над собой и отношениями.

Скорпионы в начале 2023 года решат, что они долгое время заблуждались, и тот человек, который находится с ними рядом, совсем им не пара. Они станут долго перебирать воспоминания, как вообще пришли к этим отношениям, и поймут, что их влечет ко второй половинке только из-за близости, но никак не из-за глубоких чувств и эмоций.

Естественно, на одном влечении отношения долго не протянут, и придется принимать важное решение. Инициатива будет исходить от Скорпионов. Если носитель знака определит, что отношения себя изжили, то он прекратит их в этот же момент. Но если будет желание дать им второй шанс, то усердно работать над ними придется обоим партнерам, сообщается на портале Rsute.

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